На съезде с КАД на Витебский проспект будет запрещено движение грузовых автомобилей

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД),на транспортной развязке на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») будет введено ограничениепропускной способности на съезде № 5 и введён запрет движения для отдельных видов (типов, категорий) транспортных средств.

​«В связи с производством работ по локальному восстановлению напыляемой гидроизоляции в период с 13 по 31 июля будет введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн и автобусов на съезде с внешнего кольца КАД на Витебский проспект в направлении станции метро Купчино. Полного закрытия съезда не планируется» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

​Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

​Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

​«Работы будут производиться на съезде расположенном 65 километре внешнего кольца КАД, в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.