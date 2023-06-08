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Питерец.ру » Общество » На КАД в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн

На КАД в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На участке КАД Санкт-Петербурга в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей.

​«В связи с проведением Петербургского международного экономического форума в период с 14 по 17 июня 2023 года будет введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн на участке от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой «Марьино – Ропша» (Ропшинское шоссе), на участке с 60-го по 94-й километр» - сообщил начальниктерриториального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Будут установлены временные технические средства организации дорожного движения, информирующие водителей транспортных средств. Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

​Будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулирования движения.

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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