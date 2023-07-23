На участке КАД в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей.
Вышеуказанные ограничения будут введены в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулирования дорожного движения.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.
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