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Питерец.ру » Общество » На участке КАД в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн

На участке КАД в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На участке КАД Санкт-Петербурга в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей.

«В связи с проведением в 2023 году второго саммита Россия – Африка и других мероприятий в формате Россия – Африка в период с 26 по 29 июля будет введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн на участке КАД от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой «Марьино – Ропша» (Ропшинское шоссе), на участке с 60-го по 94-й километр» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Вышеуказанные ограничения будут введены в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулирования дорожного движения.

«Будут установлены временные дорожные знаки и информационные щиты, информирующие водителей транспортных средств. Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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