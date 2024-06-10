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Питерец.ру » Общество » На съезде с КАД на Витебский проспект на месяц ограничат пропускную способность

На съезде с КАД на Витебский проспект на месяц ограничат пропускную способность

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На съезде с КАД на Витебский проспект на месяц ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») будет введено ограничение пропускной способности на съезде № 5.

«В связи с производством работ по локальному восстановлению напыляемой гидроизоляции в период с 11 июня по 15 июля будет перекрыта для движения автомобильного транспорта переходно-скоростная полоса и ограниченна пропускная способность на съезде с внешнего кольца КАД на Витебский проспект в направлении станции метро Купчино. Полного закрытия съезда не планируется» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы будут производиться на съезде расположенном 65 километре внешнего кольца КАД, в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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