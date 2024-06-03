На КАД в течение 4 дней запретят движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей.

«В связи с проведением Петербургского международного экономического форума в период с 5 по 8 июня 2024 года будет введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн на участке от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой «Марьино – Ропша» (Ропшинское шоссе), на участке с 60-го по 94-й километр» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные технические средства организации дорожного движения, информирующие водителей транспортных средств. Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулирования движения.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.