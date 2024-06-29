Отменить или оставить: 58% учителей против ЕГЭ

«Питерец.ру» отмечает, что в педагогической среде нет четкой позиции относительно ЕГЭ. Опрос учителей показал, что примерно 58% против этой формы выпускных испытаний. По мнению этих педагогов, ЕГЭ приводит к сильному стрессу и необъективности полученных результатов. К тому же задания Единого государственного экзамена усложняются с каждым годом.

Сторонники ЕГЭ – а их оказалось почти 42% педагогов – подчеркивают его плюсы для поступления в вузы. Кроме того, эта форма помогает избавиться от коррупции при зачислении в институт или университет.

В общем, как это и было в последние годы, мнения по ЕГЭ разделились. Дальнейшие дискуссии будут продолжаться, пока власти не внесут коррективы в систему школьных выпускных экзаменов. Многим понятно, что реформы здесь необходимы. Вопрос в том, какими будут эти изменения.