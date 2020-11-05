Учителей сокращать не будут

«Питерец.ру» сообщает, что в ряде СМИ появилась информация о сокращении учителей. Эти меры связывали с введением дистанционных программ обучения. Однако в Смольном опровергли такие утверждения.

Власти Северной столицы заявляют, что сокращать школьных учителей никто не намерен. Мало того, городское правительство вообще никогда не обсуждала эту тему. Так что распространяемая информация является ложной. В наше время в школах используют дистанционное обучение, к которому прибегают в особых случаях. Однако это не является поводом для сокращения количества педагогов.

В данном случае объяснения от властей выглядят логичными и обоснованными. Прибегать к сокращению учителей явно никто не станет. По крайней мере, сейчас этого точно не будет.