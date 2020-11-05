ента новостей

13:29
Боевые расчеты радиотехнических войск Ленинградского объединения ВВС и ПВО совершили марш из Астраханской области
13:06
В Ленобласти гравийные дороги заменят асфальтобетоном
12:46
В Петербурге разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом
12:41
На петербургских верфях будут построены 22 корабля и судна
12:38
В Колпино обокрали квартиру на 9,2 миллиона рублей
12:31
Петербург и Псков связали прямым пассажирским авиарейсом
12:16
Проект «Вслух» объявляет набор участников
12:08
На участке КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
12:05
В Ленобласти погиб грудной ребенок
09:14
Учителей сокращать не будут
08:54
Еще один симптом
23:43
Отсутствие Иммобиле не помешало «Лацио»: «Зениту» забил Кайседо
16:32
В Ленинградской области более 200 фронтовиков получат онлайн-поздравления с Днем народного единства от военнослужащих ЗВО
09:57
Что будет с валютой?
09:26
Так критично или нет?
20:01
В Петербурге активисты обнаружили открытые коллекторы
19:59
В Ленобласти прошли учебно-методические занятия с начальниками продслужб объединения ВВС и ПВО
19:58
На федеральной трассе М-10 «Россия» полностью перекроют движение
15:00
Петербуржцев приглашают на День карьеры
11:36
Открытие проекта "Человек после катастрофы"
11:29
«Ночь искусств» в музея Ленинградской области
11:21
В Ленобласти на военном полигоне изнасиловали девушку
09:22
Народные средства и коронавирус
08:39
Встреча с президентом
20:58
Премьера спектакля «А зори здесь тихие…»
20:54
В Петербурге откроют выставку «И выстоял бессмертный Ленинград»
16:47
В Петербурге ребенок ранил брата из отцовского пистолета
16:32
В Калининском районе организована помощь жителям в период пандемии COVID-19
16:25
В Ленобласти саперы ЗВО очистят полигоны от неразорвавшихся снарядов
16:23
Волонтеры и экология: новые вызовы
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Учителей сокращать не будут

Учителей сокращать не будут

0
47
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Власти опровергли информацию о сокращении учителей

«Питерец.ру» сообщает, что в ряде СМИ появилась информация о сокращении учителей. Эти меры связывали с введением дистанционных программ обучения. Однако в Смольном опровергли такие утверждения.

Власти Северной столицы заявляют, что сокращать школьных учителей никто не намерен. Мало того, городское правительство вообще никогда не обсуждала эту тему. Так что распространяемая информация является ложной. В наше время в школах используют дистанционное обучение, к которому прибегают в особых случаях. Однако это не является поводом для сокращения количества педагогов.

В данном случае объяснения от властей выглядят логичными и обоснованными. Прибегать к сокращению учителей явно никто не станет. По крайней мере, сейчас этого точно не будет.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

5-10-2018, 09:28
Праздник учителей
27-08-2020, 07:35
Учителей проверят
21-10-2020, 07:49
Учителя с коронавирусом
6-10-2016, 09:11
Пикет учителей
12-03-2019, 07:05
Сколько получают учителя?
23-03-2020, 09:04
Как будет проходить дистанционное обучение

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
239
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
587
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
602
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
793
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх