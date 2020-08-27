Учителей проверят

«Питерец.ру» отмечает, что в Ленобласти проведут проверку учителей на коронавирус. Это будет сделано бесплатно в субботу. Процесс организован таким образом, чтобы результаты тестов были готовы к 1 сентября. Всего в регионе бесплатно проверят 15 тыс. человек.

Сдавать текст на covid-19 можно в медицинских учреждениях и в школах. В больницах будут утверждены графики такого тестирования. В области предпринимают необходимые меры, чтобы недопустить распространение коронавирусной инфекции в школах.

Напоминаем, что 1 сентября занятия начнутся в очной форме. Будут внесены некоторые коррективы в образовательный процесс с учетом ситуации с коронавирусом. Но пока переходить на дистанционную форму никто не намерен.