Генерал-полковник Алексей Воробьёв проверил готовность сил и средств к проведению праздника выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьёв проверил готовность подразделений 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, а также отрядов ОМОН «Бастион» и ОМОН (на транспорте) «Балтика» Росгвардии к несению службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности во время проведения праздника выпускников «Алые паруса».

На пункте управления генерал-полковник Алексей Воробьёв заслушал доклад командующего Северо-Западным округом Росгвардии Героя России генерал-лейтенанта Сергея Буракова о выполненных мероприятиях по организации обеспечения общественной безопасности. В работе совещания приняли участие представители центрального аппарата, в том числе руководитель Департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Шевчук, офицеры управления округа.

Заместитель директора Росгвардии отметил, что личный состав готов профессионально выполнить поставленные задачи в полном объеме.

В Санкт-Петербурге подразделения Росгвардии обеспечивают общественную безопасность крупных международных, экономических, спортивных и культурных мероприятий.