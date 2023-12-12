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Питерец.ру » Общество » В Петербурге наградили росгвардейцев, отличившихся в ходе обеспечения общественной безопасности

В Петербурге наградили росгвардейцев, отличившихся в ходе обеспечения общественной безопасности

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге наградили росгвардейцев, отличившихся в ходе обеспечения общественной безопасности

В Санкт-Петербург прибыл заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев, который вручил ведомственные награды росгвардейцам, отличившимся в ходе обеспечения общественной безопасности.
Награды были вручены сотрудникам вневедомственной охраны, СОБР «Гранит» и ОМОН «Бастион» и военнослужащим Санкт-Петербургского института войск национальной гвардии Российской Федерации, проявившим отличие в ходе обеспечения безопасности проходивших в городе международных, спортивных, экономических культурных мероприятий, а также при задержании разыскиваемых преступников.
В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург генерал-лейтенант Алексей Воробьев заслушал доклад командующего Северо-Западным округом Росгвардии Героя России генерал-майора Сергея Буракова об итогах выполнения служебно-боевых задач и начальника Санкт-Петербургского института Росгвардии генерал-майора Андрея Кийко об организации учебного процесса, провел беседу с личным составом учебного заведения, ознакомился с учебно-материальной базой института и ходом обучения курсантов.
В текущем году в Санкт-Петербурге подразделения Росгвардии обеспечили охрану более 81 тыс. объектов образования, здравоохранения, культуры, проживания граждан, а также транспортных средств, включая машины скорой медицинской помощи, трамваев и троллейбусов. Обеспечена безопасность 2,4 тыс. городских мероприятий, подразделениями ОМОН и СОБР Росгвардии проведено 3,8 тыс. специальных операций.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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