Командующий СЗО Росгвардии проверил готовность сил и средств к проведению массовых мероприятий в Санкт-Петербурге

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев проверил готовность подразделений 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного полка, а также отрядов ОМОН к несению службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в период проведения второго саммита и экономического форума «Россия - Африка» и Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

В ходе смотра командующий СЗО Росгвардии проверил форму одежды, экипировку, вооружение и средства связи, а также специальную технику.

Генерал-лейтенант Алексей Воробьев отметил, что личный состав готов выполнить поставленные задачи в полном объеме и на должном профессиональном уровне.

В настоящее время в Санкт-Петербурге подразделения Росгвардии обеспечивают общественную безопасность крупных международных, экономических, спортивных и культурных мероприятий.