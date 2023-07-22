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Питерец.ру » Общество » Командующий СЗО Росгвардии проверил готовность сил и средств к проведению массовых мероприятий в Санкт-Петербурге

Командующий СЗО Росгвардии проверил готовность сил и средств к проведению массовых мероприятий в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Росгвардия
Командующий СЗО Росгвардии проверил готовность сил и средств к проведению массовых мероприятий в Санкт-Петербурге

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев проверил готовность подразделений 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного полка, а также отрядов ОМОН к несению службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в период проведения второго саммита и экономического форума «Россия - Африка» и Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
В ходе смотра командующий СЗО Росгвардии проверил форму одежды, экипировку, вооружение и средства связи, а также специальную технику.
Генерал-лейтенант Алексей Воробьев отметил, что личный состав готов выполнить поставленные задачи в полном объеме и на должном профессиональном уровне.
В настоящее время в Санкт-Петербурге подразделения Росгвардии обеспечивают общественную безопасность крупных международных, экономических, спортивных и культурных мероприятий.

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