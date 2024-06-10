Генерал-полковник Алексей Воробьёв проверил ход формирования Академии Росгвардии в Петербурге

По поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьёв посетил с рабочей поездкой Санкт-Петербургский военный институт Росгвардии.

Генерал-полковник Алексей Воробьёв заслушал доклад начальника Санкт-Петербургского военного института Росгвардии генерал-майора Андрея Кийко о выполнении комплекса мероприятий по формированию Академии Росгвардии, ему были представлены офицеры нового командно-артиллерийского факультета и преподаватели созданных кафедр. Также заместитель директора Росгвардии проверил возведение объектов инфраструктуры будущей академии и ознакомился с ходом учебного процесса.

Генерал-полковник Алексей Воробьёв совместно с начальником Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-полковником полиции Анатолием Маликовым и командующим Северо-Западным округом Росгвардии Героем России генерал-лейтенантом Сергеем Бураковым принял участие в торжественной церемонии сдачи в эксплуатацию новейшего стрелкового тира. Тир включает стрелковые галереи в составе 10 направлений стрельбы, радиоуправляемый комплекс движущихся мишеней с возможностью быстрой смены тактической обстановки и электронной фиксацией поражения целей. Тир позволяет выполнять упражнения стрельб из пистолетов и пистолетов-пулеметов.

Также во время посещения института заместитель директора Росгвардии вручил ведомственные медали и грамоты отличившимся преподавателям, курсантам и передал кафедрам квадрокоптеры.