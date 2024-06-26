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Питерец.ру » Общество » Жилье в СПб остается малодоступным

Жилье в СПб остается малодоступным

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
78.ru
Петербург не попал в топ регионов по доступности жилья

«Питерец.ру» сообщает, что определен рейтинг регионов РФ по уровню доступности жилья. Определялось минимальное количество лет, которое нужно семье с 1 ребенком, чтобы купить квартиру. Для расчета бралась средняя зарплата по региону, оставшаяся сумма средств за вычетом прожиточного минимума и стоимость жилья.

В итоге Петербург, который часто входит в различные топы рейтингов, оказался лишь на 22 месте, Ленобласть же и вовсе стала 65-й. При этом в пятерку лучших вошли Ненецкий АО, Магаданская обл., ЯНАО, Мурманская обл. и ХМАО. Там семьям понадобится менее 3 лет, чтобы накопить на квартиру.

Москва оказалась на 15 месте – жителям столицы нужно 4,1 года, чтобы отложить на жилье, петербуржцам – 4,5 года. Однако годом ранее этот показатель в СПб был 6,3 года, так что положительная динамика все же присутствует.

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