Жилье для ветеранов

«Питерец.ру» сообщает, что российское правительство выделило Северной столице 134 млн. руб. Эти деньги пойдут на приобретение жилья для ветеранов ВОВ. В итоге 607 человек смогут переехать в другую квартиру. Всего в Петербурге проживает 89 тыс. ветеранов войны.

Жилье для таких людей предоставят и в других регионов. 65 субъектов федерации получат финансирование из федерального бюджета. Наряду с Петербургом серьезную финансовую поддержку в этом вопросе получат в Ростовской области и Башкортостане. Там жилье получат столько же ветеранов.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, правительство делает все возможное, чтобы выполнять взятые на себя социальные обязательства. Помощь ветеранов входит в число таких проектов.