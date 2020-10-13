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Питерец.ру » Общество » Жилье для ветеранов

Жилье для ветеранов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spbdnevnik.ru
Петербург получит деньги на жилье для ветеранов ВОВ

«Питерец.ру» сообщает, что российское правительство выделило Северной столице 134 млн. руб. Эти деньги пойдут на приобретение жилья для ветеранов ВОВ. В итоге 607 человек смогут переехать в другую квартиру. Всего в Петербурге проживает 89 тыс. ветеранов войны.

Жилье для таких людей предоставят и в других регионов. 65 субъектов федерации получат финансирование из федерального бюджета. Наряду с Петербургом серьезную финансовую поддержку в этом вопросе получат в Ростовской области и Башкортостане. Там жилье получат столько же ветеранов.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, правительство делает все возможное, чтобы выполнять взятые на себя социальные обязательства. Помощь ветеранов входит в число таких проектов.

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