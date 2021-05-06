Где растет элитная недвижимость?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице наблюдается рост стоимости жилья элитной категории. По данным 1-го квартала текущего года, Петербург оказался среди лидеров в этой сфере.

В городе на Неве цены на элитное жилье поднялись на 13,4%. В итоге Петербург занял 6 место в мировом рейтинге. Среди других российских городов в топ-10 попала и Москва. Показатель 12,3% позволил ей занять 8 место в этом списке.

Лидерами рейтинга оказались Шэньчжэнь, Шанхай и Гуанчжоу. Здесь стоимость жилья выросла на 18,9%, 16,3% и 16,2%. Всего при определении рейтинга было исследовано 46 крупных городов мира. Попадание Петербурга и Москвы в этот рейтинг неожиданностью не стало. Это крупнейшие российские города, заслуженно занимающие ведущие позиции.