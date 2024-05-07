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Питерец.ру » Общество » Закрытие трамвайного и троллейбусного движения 9 мая

Закрытие трамвайного и троллейбусного движения 9 мая

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Опубликовал: Вадик Котов
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В связи с проведением парада Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая закрывается трамвайное и троллейбусное движение

В связи с проведением торжественного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 9 мая закрывается трамвайное и троллейбусное движение:

- с 07:00 до 13:00 - по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту, Невскому проспекту от Дворцового проезда до Садовой улицы, Конногвардейскому бульвару.

Троллейбусы следуют:

№ 1: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская улица»;

№ 5: с начала движения до 13:00 - движение закрыто;

№ 7: от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр., пр. Бакунина (обратно: по Полтавской ул., Невскому пр.) до к/ст «Проспект Бакунина»;

№ 10: движение осуществляется по двум трассам:

 - от к/ст «Таллинская улица» по ул. Стахановцев, Заневскому пр., Новочеркасскому пр. (обратно: по Новочеркасскому пр., Таллинской ул.), Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., пр. Бакунина (обратно: по Полтавской ул., Невскому пр.)  до к/ст «Проспект Бакунина»;

 - от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр. П.С., Ждановской наб. (обратно: Ждановской наб., Тучкову мосту), Ждановской ул. до к/ст «Новоладожская улица»;

№ 11: движение осуществляется по двум трассам:

 - от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул.(обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Съезжинская улица»;

 - от к/ст «Таллинская улица» по ул. Стахановцев, Заневскому пр., мосту Александра Невского, Невскому пр., Суворовскому пр. до к/ст «Тульская улица»;

№ 17: от к/ст «Сызранская улица» по ул. Решетникова, Московскому пр., Загородному пр. до к/ст «Владимирская площадь» (обратно: по Загородному пр., Московскому пр., Благодатной ул., Новоизмайловскому пр., Краснопутиловской ул., Варшавской ул., ул. Галстяна, ул. Костюшко, ул. Галстяна, Краснопутиловской ул., Новоизмайловскому пр., Благодатной ул., Московскому пр., ул. Решетникова);

№ 22: от к/ст «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская улица».

- с 10:00 до 13:00 - по Невскому проспекту от Дворцового проезда до площади Восстания.

Троллейбусы следуют:

№ 3: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Кирочной ул., далее по Кирочной ул., Суворовскому пр. до к/ст «Тульская улица»;

№ 8: от к/ст «Ж.-д. станция Ручьи» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская улица»;

№ 12: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до к/ст «Владимирская площадь»;

№ 15: от к/ст «Сызранская улица» по действующей трассе до к/ст «Владимирская площадь».

Трамваи следуют:

№ 3: от к/ст «Площадь Репина» по действующей трассе до к/ст «Улица Марата»;

- с 20:00 до 23:00 - по Университетской набережной, Биржевой площади, Дворцовому проезду, Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Троллейбусы следуют:

№ 1: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская улица»;

№ 5: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. до к/ст «Проспект Бакунина»;

№ 7: от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр., пр. Бакунина (обратно: по Полтавской ул., Невскому пр.)  до к/ст «Проспект Бакунина»;

№ 10: движение осуществляется по двум трассам:

- от к/ст «Таллинская улица» по ул. Стахановцев, Заневскому пр., Новочеркасскому пр. (обратно: по Новочеркасскому пр., Таллинской ул.), Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., пр. Бакунина (обратно: по Полтавской ул., Невскому пр.)  до к/ст «Проспект Бакунина»;

-  от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр. П.С., Ждановской наб. (обратно: Ждановской наб., Тучкову мосту), Ждановской ул. до к/ст «Новоладожская улица»;

№ 11: движение осуществляется по двум трассам:

-   от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Съезжинская улица»;

-  от к/ст «Таллинская улица» по ул. Стахановцев, Заневскому пр., мосту Александра Невского, Невскому пр., Суворовскому пр. до к/ст «Тульская улица»;

№ 17: от к/ст «Улица Костюшко» по действующей трассе до М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару, пл. Труда, ул. Якубовича, Конногвардейскому пер. до к/ст «Конногвардейский бульвар» (обратно: по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича);

№ 22: от к/ст «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская улица».

Источник: Горэлектротранс
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