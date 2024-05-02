Закрытие троллейбусного движения 6 мая

В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 6 мая с 11:00 до 12:00 закрывается троллейбусное движение по пр.Славы от Софийской ул. до Бухарестской ул. и Пражской ул. от ул.Турку до пр.Славы.

Троллейбусы следуют:

№26: от к/ст "Ж.-д. станция "Сортировочная" по Софийской ул., ул.Белы Куна, Будапештской ул., пр.Славы и по действующей трассе до к/ст "Станция метро "Электросила"

№27: от к/ст "р.Оккервиль" по действующей трассе до Софийской ул., далее по Софийской ул., ул.Белы Куна, Будапештской ул., пр.Славы и по действующей трассе до к/ст "пл.Конституции"

№29: от к/ст "Ж.-д. станция "Сортировочная" по Софийской ул., ул.Белы Куна, Будапештской ул., пр.Славы и по действующей трассе до к/ст "ул.Солдата Корзуна"

№36: от к/ст "Ж.-д. станция "Сортировочная" по Софийской ул., ул.Белы Куна, Будапештской ул. и по действующей трассе до к/ст "Станция метро "Электросила"

№42: от к/ст "Ж.-д. станция "Сортировочная" по Софийской ул., ул.Белы Куна, Пражской ул. и по действующей трассе до к/ст "Московский вокзал"