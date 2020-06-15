В центре Петербурга ограничат движение транспорта

В связи с проведением репетиций и торжественного парада войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, движение транспортных средств будет прекращено:

- 18 июня с 16.00 до 20.00, 20 июня с 09.00 до 13.00 и с 16.00 23 июня до 13.00 24 июня по нечетной стороне наб. р. Мойки от Невского пр. до Мошкова пер., четной стороне наб. р. Мойки от Невского пр. до д. 22, Миллионной ул., Певческому проезду, наб. Зимней канавки и по Дворцовой наб.

- 18 июня с 16.00 до 20.00, 20 июня с 09.00 до 13.00 и 24 июня с 09.00 до 13.00 по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому пр. от Гороховой ул. до Невского пр., Адмиралтейской наб. и Невскому пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда.

Также будет введен запрет остановки с 00.00 17 июня до 13.00 24 июня по нечетной стороне наб. р. Мойки от Невского пр. до Мошкова пер., по четной стороне наб. р. Мойки от Невского пр. до д. 22, Певческому проезду

и Миллионной ул.