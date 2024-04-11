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Питерец.ру » Общество » Закрытие троллейбусного движения по Садовой улице

Закрытие троллейбусного движения по Садовой улице

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Опубликовал: Вадик Котов
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В связи с ремонтом трамвайных путей с 01:30 13 апреля до 04:20 8 мая закрывается троллейбусное движение по Садовой улице

В связи с ремонтом трамвайных путей с 01:30 13 апреля до 04:20 8 мая закрывается троллейбусное движение по Садовой улице у Гороховой улицы.

Троллейбусы следуют:

№ 12: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до Московского пр., далее по Московскому пр., Загородному пр., и по действующей трассе до к/ст «Тульская улица»;

№ 17: от к/ст «Казанский собор» по Казанской ул., Вознесенскому пр., Садовой ул., Московскому пр. и по действующей трассе до к/ст «Улица Костюшко». В обратном направлении движение осуществляется по действующей трассе.

Источник: Горэлектротранс
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