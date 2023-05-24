В Госдуму внесли законопроект об увеличении сроков отчётности НКО

По действующему законодательству информацию об изменении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц некоммерческие организации должны предоставлять в течение трех дней. Эту норму законодательства изменят поправки, которые инициировала «Единая Россия». Теперь для НКО, как и для бизнеса, срок подачи составит семь дней. Исключение предусмотрено только для сведений о полученных лицензиях.

По словам одного из авторов законопроекта – зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председателя Центрального совета сторонников «Единой России» Ольги Занко, об увеличении сроков предоставления отчётности попросили сами некоммерческие организации.

«Многие НКО не имеют в штатном расписании ставок юриста, бухгалтера, и отчётностью занимаются люди, которые непосредственно реализуют основные социальные проекты и акции. Соответствующие поправки позволят обеспечить стабильность работы НКО по выполнению уставных целей и задач, по оказанию помощи людям. Предлагаемые изменения являются частью задач народной программы «Единой России» по поддержке НКО и снижению бюрократической нагрузки», – разъяснила она.

Актуальность проблемы подтверждали участники дискуссионных клубов, которые сторонники партии провели на более чем тысячи площадок по всей стране.

«Мы широкого обсуждали с представителями петербургских НКО проблемные вопросы законодательства. Сторонниками был проведен ряд круглых столов по этой теме и в сентябре прошлого года направлен в Москву большой пакет предложений. Послабление по срокам работы с ЕГРЮЛ – одна из тем, которую предлагали участники мероприятий. Благодаря активной позиции председателя Центрального совета сторонников, депутата Госдумы Ольги Занко инициатива получила практический смысл. Это важный шаг, который позволит укрепить и продолжить диалог по совершенствованию законодательства в этой сфере. А цель одна – чтобы некоммерческие организации, занятые важной социальной деятельностью, чувствовали себя комфортнее и могли принести больше пользы людям», – прокомментировал решение председатель регионального совета сторонников «Единой России» в Петербурге Павел Рыбчак.

Это уже 14-я законодательная инициатива по совершенствованию законодательства в отношении некоммерческого сектора, которую «Единая Россия» внесла в Госдуму. 12 из них поддержаны и уже приняты – как законы или поправки в законы. Один законопроект о необязательном использовании печати для НКО готовится к рассмотрению в первом чтении.