В Петербурге провели памятную акцию «Знамёна Победы»

Сегодня в Петербурге прошла памятная акция «Знамёна Победы», посвящённая 80 годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В ней приняли участие заместитель Председателя Законодательного Собрания города Николай Бондаренко, глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук, юнармейцы, «Волонтёры Победы», «Волонтёрская рота «Боевого братства», ветераны.

Мероприятие прошло в виде интерактивной эстафеты, в ходе которой участники пронесли по улицам Адмиралтейского района знамёна Ленинградского и Волховского фронтов, Балтийского флота и Ладожской флотилии, тех армейских формирований, силами которых было прорвано блокадное кольцо. Акция стартовала у памятника воинам Октябрьской дивизии народного ополчения и завершилась у мемориальной доски Ленинградской армии народного ополчения, которая расположена на здании Мариинского дворца.