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Питерец.ру » Общество » В Петербурге может появиться новая памятная дата – День Ленинградского народного ополчения

В Петербурге может появиться новая памятная дата – День Ленинградского народного ополчения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Депутаты предложили установить в Петербурге новую памятную дату – День Ленинградского народного ополчения

В Санкт-Петербурге может появиться новая памятная дата – День Ленинградского народного ополчения, который будет отмечаться 23 сентября. Соответствующий законопроект внесли депутаты Павел Иткин, Роман Кононенко, Павел Крупник, Дмитрий Павлов, Марина Шишкина и Александр Шишлов.

«Ленинградское народное ополчение сыграло важную роль во время героической обороны Ленинграда, оказало значительное влияние на ход Великой Отечественной войны. Тысячи ленинградцев шли на фронт добровольцами. В ополчение вступали, в том числе, известные люди – народный артист Николай Черкасов, композитор Дмитрий Шостакович, актёр и режиссёр Игорь Владимиров и многие другие. Бойцы ЛАНО принимали участие в обороне Лужского рубежа, сражались на Пулковском рубеже, остановив наступление немецко-фашистских войск на Ленинград с юга. Город выстоял, отбил штурм. Наш святой долг – не забывать эти страницы истории, передавать память следующим поколениям. Особенно в наше сложное время – когда черное называют белым, когда государства идут по пути ложных ценностей, когда мы видим попытки реабилитировать нацизм, переписать историю, нивелировать подвиг советского народа. Установив памятную дату «День Ленинградского народного ополчения – 23 сентября», мы выразим уважение к памяти героев-ополченцев и их бессмертному подвигу в обороне Ленинграда», – прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.

Армия народного ополчения начала формироваться с 30 июня 1941 года. С 29 июня по 23 сентября 1941 года штаб Ленинградской армии народного ополчения находился в Мариинском дворце. В память об этом на стене здания установлена мемориальная доска. К концу сентября 1941 года в Ленинграде было сформировано 10 дивизий народного ополчения, 14 пулемётно-артиллерийских батальонов, 7 истребительно-партизанских полков, несколько истребительных батальонов и других формирований, в общей сложности – около 160 тысяч человек. В сентябре 1941 года последние подразделения ополченцев были переформированы в регулярные дивизии Красной Армии. Таким образом, формирование народного ополчения на прежних основаниях было прекращено.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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