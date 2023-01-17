В Мариинском дворце открылась выставка к 80-летию прорыва блокады

В Ротонде Мариинского дворца открылась выставка «Искра Ленинградской победы», посвященная 80-летию прорыву блокады Ленинграда 18 января 1943 года. К участникам торжественной церемонии обратился Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

- Уважаемые ленинградцы-петербуржцы, дорогие ветераны! Я рад приветствовать вас на открытии этой замечательной выставки. Прорыв вражеского кольца был радостным событием для каждого жителя осажденного города, который выжил и выстоял в блокадные дни. Это случилось благодаря серьезным усилиям Красной армии и стоило серьезных потерь – более ста тысяч убитых и раненых бойцов. В сражении за Ленинград случился переломный момент, и через год город был полностью освобожден от фашистской блокады. Поздравляю всех ветеранов и всех петербуржцев с этой знаковой годовщиной и желаю вам здоровья, счастья и благополучия, - сказал спикер петербургского парламента.

Александр Бельский вручил директору Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елене Лезик Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за выдающиеся личные заслуги в развитии культуры и музейного дела, сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Елена Лезик и председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Адмиралтейского района Татьяна Гриницкая поблагодарили депутатов ЗС СПб за организацию юбилейной выставки.

В экспозиции представлены информационные материалы по документам, фотографиям, образцам вооружения и снаряжения, а также наградам и предметам быта защитников Ленинграда. Выставка, организованная Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и Государственным музеем обороны и блокады Ленинграда, освещает вопросы подготовки к операции «Искра», состояние и расстановку сил Ленинградского и Волховского фронтов, войск группы армий «Север» и повествует о героизме бойцов Красной армии и жителей осажденного Ленинграда, чей ратный подвиг и доблестный труд разорвали блокадное кольцо.