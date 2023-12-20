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Питерец.ру » Общество » На Дворцовой площади начинает работу Новогодняя почта

На Дворцовой площади начинает работу Новогодняя почта

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
На Дворцовой площади можно отправить открытку через Новогоднюю почту

На дворцовой площади в Санкт-Петербурге стартовала традиционная новогодняя почта, которая предлагает жителям города отправить бесплатные авторские открытки в любую точку России. Эта акция будет продолжаться с 17:00 до 21:00 каждый день до 29 декабря.

Мэр города, Александр Беглов, отметил, что в нашу эпоху цифровизации и высоких технологий, получение открытки, подписанной от руки, может доставить особенное удовольствие, особенно старшему поколению. Открытки, отправленные с дворцовой площади, порадуют близких и друзей, находящихся вдали, и передадут им самые теплые поздравления. Чтобы сделать открытки еще более особенными, на них будут напечатаны рисунки победителей детского конкурса, организованного газетой "Петербургский дневник" и посвященного зимним видам спорта. Кроме того, будут доступны открытки, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, 110-летию кинотеатра "Аврора" и хоккейному клубу "Динамо Санкт-Петербург". Эти открытки помогут сохранить и передать историческое и культурное наследие города.

Общественное пространство, где расположена новогодняя почта, выполнено в стиле большого пятиметрового торшера, чтобы создать атмосферу домашнего уюта и подчеркнуть важность семейных ценностей во время новогодних праздников. Это создает приветливую и теплую атмосферу для всех, кто посещает площадь.

Интересно отметить, что в этом году новогодняя почта не ограничивается только Санкт-Петербургом. С 19 декабря по 7 января она также будет доступна в Москве на стенде Санкт-Петербурга на международной выставке "Россия".

Это отличная возможность для жителей Москвы отправить поздравления своим близким и друзьям, используя эту уникальную услугу. Новогодняя почта на дворцовой площади стала традицией еще с декабря 2021 года. За это время было отправлено более 20 тысяч открыток.

В прошлом году количество отправленных открыток увеличилось до более чем 45 тысяч. Это свидетельствует о популярности этой акции и о том, что люди все еще ценят традицию отправки ручных открыток во время новогодних праздников. Таким образом, новогодняя почта на дворцовой площади представляет собой замечательную возможность не только отправить поздравления своим близким и друзьям, но и стать частью традиции, которая сохраняется уже несколько лет. Это идеальный способ поделиться радостью праздника и украсить жизнь других людей в этот особенный сезон.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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