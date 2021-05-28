Флешмоб "Танцуй как Достоевский"!

Флешмоб с участием петербуржцев в масках Федора Михайловича Достоевского пройдет на главной площади города 29 мая.

В финальный день XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона на Дворцовой площади состоится специальная акция – массовый танец «Танцующие Достоевские».

Флешмоб станет одним из мероприятий Книжного салона, посвященных 200-летию со дня рождения знаменитого русского писателя. Акция стартует 29 мая в 14:00 у входа в книжный павильон. Все желающие смогут присоединиться к участникам.

Завершающие мероприятия XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона пройдут в городе на Неве 29 мая. В программе – встречи с авторами, профессиональные дискуссии, презентации книжных новинок. С 11 до 20 часов в уличном павильоне на Дворцовой площади и в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа будут работать стенды ведущих издательств.