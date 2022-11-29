«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»

Акция «Единой России» «Новогодняя почта» пройдет на площадке общественных приемных партии и штабов общественной поддержки «Единой России» в формате мастер-классов. Также в приемные «Единой России» можно принести самостоятельно нарисованные открытки.

«Ребята в разных уголках России нарисуют открытки для наших защитников, для тех, кто на передовой, напишут поздравления с Новым годом и тёплые пожелания. А в преддверии Нового года «Единая Россия» передаст эти послания нашим бойцам, нашим героям! Несмотря ни на что, Новый год — это всегда время чудес, волшебства. Уверена, нашим защитникам будет приятно получить новогодние открытки от детей, а добрые, искренние пожелания — обязательно сбудутся», — отметила замсекретаря Генсовета «Единой России», руководитель общественных приемных партии Анна Кузнецова.

Напомним, в марте «Единая Россия» запустила акцию «Zащитникам Отечества». Через общественные приемные партии все желающие направляют письма и рисунки российским военным, задействованным в СВО.

«Новый год - самый любимый и, главное, семейный праздник для россиян. Каждый в последние числа декабря возвращается в детство и хочет верить в чудо. Акция «Новогодняя почта» является, на мой взгляд, прекрасной возможностью подарить праздник тем, кто далеко от дома, для кого любая весточка - маяк, дающий силы. Уверена, что подарить частичку своей любви и поддержки очень важно. Чтобы принять участие, петербуржцы могут принести открытки, которые нарисуют дети, в региональную общественную приемную», - сказала депутат петербургского парламента, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Елена Киселева.