«Новогодняя почта» возвращается на Дворцовую площадь

С 19 по 30 декабря на Дворцовой площади вновь будет работать «Новогодняя почта». Каждый желающий сможет бесплатно отправить авторскую открытку своим родным и близким в любую точку страны.

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол отметил, что в этом году у «Новогодней почты» будет важная социальная миссия. Частью проекта станет акция «Спасибо за год», которая позволит выразить слова поддержки российским военнослужащим. «Каждый желающий сможет отправить с Дворцовой площади открытку бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Также будет работать медиастудия, где гостям «Новогодней почты» предложат записать короткий видеоролик в адрес тех, кто в настоящее время находится на передовой», – сообщил Владимир Рябовол.

Коллекция открыток будет создана на основе рисунков юных петербуржцев – победителей конкурса среди учеников художественных школ и студентов профильных вузов. Организаторы конкурса – компания «Газпром» совместно с «Петербургским дневником», газетой «Вечерний Санкт‑Петербург» и «Почтой России» при поддержке Комитета по культуре Северной столицы.

Сначала жюри выбрало 30 финалистов, а 8 декабря по итогам голосования в группе «Друзья Петербурга» (https://vk.com/spbwithfriends) в социальной сети «ВКонтакте» станут известны имена победителей. Шесть лучших работ и появятся на открытках «Новогодней почты».

«Мы надеемся, что на «Новогоднюю почту» люди будут приходить с детьми, родителями и целыми семьями, чтобы отправка поздравлений прямо с Дворцовой площади стала доброй традицией для жителей и гостей Петербурга», – добавил генеральный директор АО «Петроцентр» и главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

В этом году «Новогодняя почта» будет работать на час дольше, чем в прошлом году: посетить ее можно будет ежедневно с 17:00 до 21:00. Кроме этого, для удобства петербуржцев и гостей города на площади установят не один, как в прошлом году, а два почтовых ящика. Организаторы надеются, что эти меры позволят еще большему числу граждан воспользоваться услугами почты.

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«Новогодняя почта» – совместный проект газеты «Петербургский дневник» и Почты России, который реализуется при информационной поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Напомним, в прошлом году за 10 дней работы через «Новогоднюю почту» было отправлено около 20 тысяч открыток. Уникальной возможностью воспользовались многие знаменитые горожане и гости города, например, актер и режиссер Андрей Носков, заслуженный артист РФ Борис Смолкин, художественный руководитель театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело, двукратные победители чемпионата России и серебряные призеры Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги Ярослава Меркулова и Артем Колосов, игроки хоккейного клуба «Динамо Санкт‑Петербург» и многие другие.