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Питерец.ру » Общество » В Подпорожье благоустроили главный парк

В Подпорожье благоустроили главный парк

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Сцена, световой фонтан, разноцветная подсветка и сказочные герои, горки, качели и карусели

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", в Подпорожье были выполнены работы, которые превратили городской парк в волшебное место. Световой фонтан с разноцветной подсветкой, создавая неповторимую атмосферу, стал одной из главных достопримечательностей парка. Кроме того, были установлены сказочные герои, которые добавляют волшебства и радости посетителям.

Однако, эти работы не были просто улучшением городской среды. Идея проекта заключалась в создании места, которое было бы символом энергии, истории, культуры и природы этого города.

Победа во Всероссийском конкурсе, организованном Минстройом России, позволила реализовать эту идею и преобразить парк. Одной из главных достопримечательностей стал парадный вход с инсталляцией под названием "Парк культуры и отдыха". Эта светящаяся инсталляция приветствует посетителей и создает особую атмосферу уже с самого входа в парк. Также была обустроена новая сцена с встроенными помещениями, что позволяет проводить различные мероприятия и выступления. Помимо этого, вокруг сцены были созданы площадки для ярмарочной торговли, где можно приобрести различные товары и угощения. Также были установлены навесы, где посетители могут отдохнуть и провести мастер-классы.

Однако, важным аспектом при реализации проекта было бережное отношение к природе. Вдоль тропы "Сказочная просека" была установлена разноцветная подсветка и световые инсталляции с изображением сказочных героев. Это создает волшебную атмосферу и одновременно отсылает к градообразующей ГЭС и вепсской культуре. Особое внимание было уделено освещению.

Эксперты по ландшафтной подсветке занимались подбором яркости и теплоты света, чтобы не нарушить естественную среду и не навредить лесным обитателям. Таким образом, создавалась гармония между искусственным освещением и окружающей природой.

Для детей были созданы новые игровые зоны, где они могут насладиться катанием на горках, каруселях и лазалках. Особенностью этих аттракционов является то, что они изготовлены из экологичных материалов, что подчеркивает важность заботы о природе и здоровье детей. Неподалеку от детских игровых зон расположена смотровая площадка "Аэроплан" с деревянными городскими качелями, где можно насладиться прекрасным видом на парк и окружающую природу.

В результате всех этих работ, городской парк в Подпорожье превратился в место, которое сочетает в себе красоту природы, историческое значение и дух сказки. Этот проект стал ярким примером успешной реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" и дает возможность жителям и гостям города насладиться прекрасными моментами и создать незабываемые воспоминания.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Подпорожский район
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