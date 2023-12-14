В Ленобласти открылась 46-я экотропа – «Шесть озер»

В Ленинградской области недавно открылась 46-я экотропа под названием «Шесть озер», которая стала частью приоритетного проекта «Тропа-47». Этот туристический маршрут является одним из важных достижений проекта, который стремится развивать экотуризм и сохранять природные ресурсы региона. В этом году планируется открыть еще две тропы — «Озеро Ястребиное» и «Орехово-Ладога», которые проложат маршрут по западному берегу Ладожского озера. Таким образом, общее количество обустроенных маршрутов достигнет 48, а их общая протяженность составит 368 километров.

Председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области, Федор Стулов, поделился информацией о планах на следующий год. В 2024 году планируется создание новых проектов и туристических троп, а также улучшение инфраструктуры, обслуживание существующих маршрутов и регистрация троп на кадастровом учете. Это свидетельствует о стремлении региона развивать экотуризм и предоставлять посетителям возможность насладиться прекрасной природой Ленинградской области.

Маршрут «Шесть озер» проходит через государственный природный заказник «Болото Ламмин-Суо» и предлагает посетителям уникальные природные достопримечательности. Вдоль тропы можно увидеть озера Щучье, Дружинное, Большое и Малое Симагинские, а также озеро Длинное и Чёрные озера. Путешественников ждут густые таёжные леса, ягодные поляны, живописные ручьи и комфортабельные базы отдыха, где можно остановиться на ночлег, арендовать спортивное снаряжение, пообедать в ресторане, насладиться необычными арт-объектами, посетить веревочный парк или историко-этнографический музей-заповедник Ялкала.

Тропа «Шесть озер» специально адаптирована для длительных пеших походов и предлагает уникальный формат активного и полезного отдыха на природе. Этот маршрут подходит для путешествий в любом составе — от семейных поездок до походов с друзьями или коллегами. Отправиться на эту тропу можно в любое время года, каждый сезон приносит свою уникальную красоту и атмосферу.

Помимо маршрута «Шесть озер», Ленинградская область также предлагает еще несколько экологических маршрутов, которые входят в приоритетный проект «Тропа-47». В 2023 году были построены 7 новых маршрутов, включая водный маршрут «Мир птиц» в заказнике «Раковые озера», пешеходные маршруты «Гостилицкий», «Березовые острова», «Озеро Ястребиное», велосипедно-пешеходный маршрут «Шесть озёр», велосипедный маршрут по западному берегу Ладожского озера и пешеходный маршрут «Кавголовский» в природном парке «Токсовский».

На следующий год запланировано создание еще нескольких новых троп, таких как «Бухта желтая», «Река Лава», большой кольцевой маршрут в заказнике «Кургальский» и водный маршрут «Река Охта» в природном парке «Токсовский». Все эти маршруты предлагают уникальные природные и культурные достопримечательности, которые обогатят опыт путешественников и позволят им насладиться красотой Ленинградской области.

Таким образом, развитие экотуризма в Ленинградской области продолжается, и новые проекты и тропы позволят еще большему числу людей открыть для себя прекрасную природу этого региона.