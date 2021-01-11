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Питерец.ру » Общество » В Ленинградской области будет создан парк Кюренниеми

В Ленинградской области будет создан парк Кюренниеми

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66
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Новая особо охраняемая природная территория будет создана в 2021 году в Ленинградской области – парк Кюренниеми.

Это будет первая ООПТ, организованная с участием средств Европейского союза – проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020». 

Проект называется «Кюренниеми — культурная ценность России и Финляндии через тропу Микаэла Агриколы». В его рамках в Выборгском районе на берегу Финского залива, где на мысу Кюренниеми установлен памятник финскому просветителю Микаэлю Агриколе, будет организована ООПТ, обустроены туристические тропы, парковки, визит-центр для развития международного эко-туризма. 

На новой особо охраняемой территории будет создана сеть пеших культурных, исторических, туристических эко-маршрутов. Будет обустроена инфраструктура туристических троп (установлены эколого-просветительские щиты, созданы места отдыха, настилы для палаток, кострища), разработаны печатная продукция (буклеты, карты-схемы), мобильное приложение с публикацией собранной информации об особых природных территориях Финляндии и России. 
ООПТ Кюренниеми станет площадкой для обмена опытом по организации туристических экотроп, формированию общего видения туристических услуг в России и Финляндии, проведения конференций, тематических встреч и семинаров с участием экспертов из обеих стран, фестивалей, информационных и волонтерских акций, культурно-просветительских мероприятий, конкурсов, экологических слетов. 

Справка 

Бюджет проекта, с учетом софинансирования: 424,5 тыс. евро. 
Партнеры: Ленинградское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны Природы», университет прикладных наук LAB (Финляндия), комитет по природным ресурсам Ленинградской области, Ленинградский Государственный университет имени А.С. Пушкина.

Источник: Администрация Ленобласти
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