Председателем комитета по природным ресурсам Ленобласти назначен Федор Стулов

Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Федора Стулова председателем комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Кандидатура руководителя ведомства Ленобласти прошла согласование комиссии Федерального агентства лесного хозяйства.

Федор Николаевич Стулов родился в Ленинграде 20 июля 1979 года.

В 2001 году окончил Санкт-Петербургскую лесотехническую академию, в 2021 году – юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.

С 2002 года работает в отрасли, связанной с природоохранной детальностью, более 10 лет занимал разные должности в комитете по природным ресурсам Ленинградской области.

С 2021 по 2023 годы руководил дирекцией ООПТ Ленинградской области, с сентября 2023 года занимал должность исполняющего обязанности председателя комитета.