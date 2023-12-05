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Питерец.ру » Политика » Председателем комитета по природным ресурсам Ленобласти назначен Федор Стулов

Председателем комитета по природным ресурсам Ленобласти назначен Федор Стулов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Ленобласти
Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Федора Стулова председателем областного комитета по природным ресурсам.

Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Федора Стулова председателем комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Кандидатура руководителя ведомства Ленобласти прошла согласование комиссии Федерального агентства лесного хозяйства.

Федор Николаевич Стулов родился в Ленинграде  20 июля 1979 года.

В 2001 году окончил Санкт-Петербургскую лесотехническую академию, в 2021 году – юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.

С 2002 года работает в отрасли, связанной с природоохранной детальностью, более 10 лет занимал разные должности в комитете по природным ресурсам Ленинградской области.

С 2021 по 2023 годы руководил дирекцией ООПТ Ленинградской области, с сентября 2023 года занимал должность исполняющего обязанности председателя комитета.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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