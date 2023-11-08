Студентам Ижорского колледжа рассказали об истории Конституции в Президентской библиотеке

Студенты Ижорского колледжа побывали на экскурсии в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина, поездка для них была организована депутатом Заксобрания, исполнительным секретарем Колпинского районного отделения «Единой России» Олегом Милюта. Значимой частью экскурсионной программы для молодежи стал зал Конституции – к юбилею Основного закона страны для ребят приготовили познавательный рассказ и возможность увидеть редкие экспонаты.
Региональное отделение «Единой России» начинает серию мероприятий для старшеклассников и студентов, приуроченных к 30-летию Конституции Российской Федерации.
Само здание Президентской библиотеки находится на Сенатской площади Северной столицы, где, как известно, 14 декабря 1825 года произошло восстание декабристов, требовавших принятия Конституции для Российской империи. В библиотеке хранится единственная точная копия экземпляра Конституции России, на котором при вступлении в должность приносит присягу президент страны. Именно здесь присягают при вступлении в должность работники прокуратуры.
Первые участники тематической экскурсионной программы получили много новой информации и впечатлений, которыми охотно поделились.
Её однокурсник Егор Рякин признался, что был «удивлен масштабом и внешним видом» внутренних помещений здания, проходя мимо которого «никак не ожидаешь увидеть такое внутри».
12 декабря 2023 года исполняется 30 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации. По инициативе «Единой России» с 1 октября для совершеннолетних граждан страны стартовал Всероссийский онлайн-конкурс «30 лет Конституции России – проверь себя!». Для участия в нем необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конкурса https://constitution.er.ru Общий призовой фонд конкурса составляет 1,5 миллиона рублей.
По всей стране партия проводит тематические встречи, экскурсии, открытые уроки и другие мероприятия, приуроченные к 30-летию Основного закона страны.
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