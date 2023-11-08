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Питерец.ру » Общество » Студентам Ижорского колледжа рассказали об истории Конституции в Президентской библиотеке

Студентам Ижорского колледжа рассказали об истории Конституции в Президентской библиотеке

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Петербургское региональное отделение партии начинает серию мероприятий, приуроченных к 30-летию основного закона страны

Студенты Ижорского колледжа побывали на экскурсии в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина, поездка для них была организована депутатом Заксобрания, исполнительным секретарем Колпинского районного отделения «Единой России» Олегом Милюта. Значимой частью экскурсионной программы для молодежи стал зал Конституции – к юбилею Основного закона страны для ребят приготовили познавательный рассказ и возможность увидеть редкие экспонаты.

Региональное отделение «Единой России» начинает серию мероприятий для старшеклассников и студентов, приуроченных к 30-летию Конституции Российской Федерации.

«В течение ноября – декабря на площадке Президентской библиотеки пройдет ряд совместных мероприятий с региональным отделением партии «Единая Россия», приуроченных к 30-летию Конституции. И я рад, что в первую очередь мы сможем привлечь наше подрастающее поколение и нашу молодежь. Ребята узнают историю здания Синода Российской империи, познакомятся с читальными залами первой цифровой библиотеки нашей страны, где оцифровано порядка миллиона экземпляров документов и книг, а также услышат рассказ об истории Конституции Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации», – рассказал Олег Милюта.

Само здание Президентской библиотеки находится на Сенатской площади Северной столицы, где, как известно, 14 декабря 1825 года произошло восстание декабристов, требовавших принятия Конституции для Российской империи. В библиотеке хранится единственная точная копия экземпляра Конституции России, на котором при вступлении в должность приносит присягу президент страны. Именно здесь присягают при вступлении в должность работники прокуратуры.

Первые участники тематической экскурсионной программы получили много новой информации и впечатлений, которыми охотно поделились.

«Я впервые приехала в Президентскую библиотеку. Очень довольна этой поездкой: узнала очень много нового, увидела, насколько это здание красивое, насколько оно функциональное и то, что здесь есть подлинная Конституция – копия той, на которой президент приносит присягу. Также здесь есть электронный вид этой Конституции, который ты можешь сам полистать, есть много интересных комнат в здании. Всё очень волнительно, и мне очень понравилось», – сказала студентка Василиса Серенко.

Её однокурсник Егор Рякин признался, что был «удивлен масштабом и внешним видом» внутренних помещений здания, проходя мимо которого «никак не ожидаешь увидеть такое внутри».

12 декабря 2023 года исполняется 30 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации. По инициативе «Единой России» с 1 октября для совершеннолетних граждан страны стартовал Всероссийский онлайн-конкурс «30 лет Конституции России – проверь себя!». Для участия в нем необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конкурса https://constitution.er.ru Общий призовой фонд конкурса составляет 1,5 миллиона рублей.

По всей стране партия проводит тематические встречи, экскурсии, открытые уроки и другие мероприятия, приуроченные к 30-летию Основного закона страны.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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