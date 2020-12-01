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Питерец.ру » Культура » 250-летие знаменитого мореплавателя Ивана Крузенштерна отметят в Президентской библиотеке

250-летие знаменитого мореплавателя Ивана Крузенштерна отметят в Президентской библиотеке

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
250-летие знаменитого мореплавателя Ивана Крузенштерна отметят в Президентской библиотеке

3 декабря в 11.00 по московскому времени в Президентской библиотеке в рамках проекта «Знание о России» состоится видеолекторий «Для славы науки и Отечества нашего: к 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Фёдоровича Крузенштерна (1770–1846)».

Присоединиться к мероприятию сможет любой желающий. Встреча пройдет дистанционно и будет транслироваться на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание» в соответствии с программой прямых трансляций мероприятий, на YouTube-канале учреждения, а также на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках видеолектория потомок адмирала и издатель Алексей Крузенштерн представит книгу «Круг Крузенштерна», вышедшую к юбилею мореплавателя. Экземпляр издания будет подарен Президентской библиотеке для пополнения электронного фонда. Кроме того, гость расскажет об интересных фактах из биографии своего предка – руководителя первой русской кругосветной экспедиции, директора Морского кадетского корпуса, автора первых научных трудов по морскому делу.

В режиме видео-конференц-связи из Калининградской областной научной библиотеки к мероприятию присоединится Михаил Ерёмченко, капитан учебно-парусного судна «Крузенштерн» в Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота Калининградского государственного технического университета. Он расскажет об истории барка «Крузенштерн», для чего нужны сегодня парусники, а также о трансатлантической экспедиции 2019–2020 годов в честь 200-летия открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Участники видеолектория посмотрят видеосюжеты, созданные по материалам путешествия.

Одно из основных направлений работы Президентской библиотеки – сохранение в цифровом виде важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности. Объем электронного фонда учреждения сегодня составляет около миллиона единиц хранения.

На портале Президентской библиотеки в коллекции «Русские кругосветные путешествия первой половины XIX века» представлены издания, рассказывающие о вкладе Ивана Крузенштерна в историю отечественного мореплавания. Среди ценных материалов – подробный отчет руководителя первой русской кругосветной экспедиции «Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева».

Кроме того, на портале можно изучить другую книгу гостя видеолектория Алексея Крузенштерна – «Русские кругосветные путешествия. От Крузенштерна до "Седова"». Автор рассказывает о 200-летней истории российских кругосветных путешествий, начиная с экспедиции Ивана Крузенштерна и заканчивая путешествием барка «Седов» 2012–2013 годов. В книге также отражен мировой и российский опыт мореплавания до экспедиции Крузенштерна. Благодаря иллюстрациям имеется возможность сравнить картину мира, открывающуюся перед мореплавателями 200 лет назад и в настоящее время.

В Президентской библиотеке регулярно проводятся интерактивные уроки и видеолекции, подробная информация о которых доступна на портале учреждения в разделе «Мультимедийные уроки» и в рубрике «Видеолекторий – школе», где представлены записи прошедших лекций и открытых уроков.

Источник: Комитет по молодежной политике
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