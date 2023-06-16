РАНХиГС Санкт-Петербург и Президентская библиотека развивают сотрудничество

15 июня 2023 года на полях Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между РАНХиГС Санкт‑Петербург и Президентской библиотекой, подведомственной Управлению делами Президента Российской Федерации.

Документ подписали директор РАНХиГС Санкт-Петербург Андрей Хлутков и генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов.

«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина – наш большой и давний партнёр, с которым мы разделяем общие ценности и взгляды в вопросах важности сохранения уникального исторического наследия, хранящегося в наших фондах, а также необходимости целенаправленной и регулярной работы с молодёжью для укрепления в их сознании идей гражданственности и патриотизма. Очередным подтверждением дружеских намерений и готовности работать вместе стало данное соглашение», - отметил директор РАНХиГС Санкт-Петербург Андрей Хлутков.

В рамках подписанного документа планируется взаимодействие по сохранению и популяризации исторического, культурного и научного наследия России; реализация совместных образовательных и просветительских проектов в области теории и практики российской государственности и русского языка как государственного языка Российской Федерации.

Соглашение предусматривает организацию доступа к электронному читальному залу библиотеки для студентов и сотрудников Института, а также участие обучающихся в конкурсе студенческих работ Президентской библиотеки. Кроме того, продолжится сотрудничество сторон в рамках организации и проведения ежегодной олимпиады Президентской библиотеки «Россия в электронном мире», которая охватывает такие предметы как история, обществознание, русский язык, русский язык как иностранный.

РАНХиГС Санкт-Петербург плодотворно взаимодействует с Президентской библиотекой с 2014 года. За это время была проведена работа по оцифровке материалов научной библиотеки вуза, благодаря чему электронные фонды Президентской библиотеки пополнились уникальными книгами периода Великой Отечественной войны. Помимо этого, на площадке Президентской библиотеки состоится пленарное заседание VII Международного Невского форума, который пройдет в Санкт‑Петербурге 21-23 июня 2023 года.