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Питерец.ру » Общество » День Конституции Российской Федерации

День Конституции Российской Федерации

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!

В следующем году исполнится 30 лет принятию Основного закона нашей страны. 

Конституция принималась в сложные годы рыночных преобразований. Нам многое приходилось делать впервые.

Мы преодолели тот трудный период, опираясь на Конституцию. Возродили Россию, построили сильное государство и здоровое общество. Это заслуга нашего поколения.  

Наше Отечество сегодня снова переживает исторический период - время единства и героизма. 

В этом году День Конституции с нами отмечают жители новых регионов России. В статье 65 Конституции определено, что в числе субъектов Российской Федерации - Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область.

Мы полны решимости отстаивать интересы России. В Конституции записано, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

Преодолевая вызовы времени, следуя многовековым традициям, наш народ показывает стойкость, твёрдость и непреклонность в защите России и общечеловеческих гуманистических ценностей. 

Желаем всем благополучия, оптимизма, уверенности в будущем!

Победы и процветания нашему Отечеству! 

Губернатор Санкт Петербурга А.Д. Беглов

Председатель Законодательного Собрания Санкт Петербурга А.Н. Бельский

Источник: ЗАКС
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