День Конституции Российской Федерации

Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!

В следующем году исполнится 30 лет принятию Основного закона нашей страны.

Конституция принималась в сложные годы рыночных преобразований. Нам многое приходилось делать впервые.

Мы преодолели тот трудный период, опираясь на Конституцию. Возродили Россию, построили сильное государство и здоровое общество. Это заслуга нашего поколения.

Наше Отечество сегодня снова переживает исторический период - время единства и героизма.

В этом году День Конституции с нами отмечают жители новых регионов России. В статье 65 Конституции определено, что в числе субъектов Российской Федерации - Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область.

Мы полны решимости отстаивать интересы России. В Конституции записано, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

Преодолевая вызовы времени, следуя многовековым традициям, наш народ показывает стойкость, твёрдость и непреклонность в защите России и общечеловеческих гуманистических ценностей.

Желаем всем благополучия, оптимизма, уверенности в будущем!

Победы и процветания нашему Отечеству!

Губернатор Санкт Петербурга А.Д. Беглов

Председатель Законодательного Собрания Санкт Петербурга А.Н. Бельский