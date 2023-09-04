Конкурс туристской индустрии «Лучшие в туризме Ленинградской области»

Гиды, сотрудники гостиниц и баз отдыха, создатели маршрутов и организаторы фестивалей могут принять участие в профессиональном конкурсе туристской индустрии «Лучшие в туризме Ленинградской области».

К участию в конкурсе приглашаются представители туристской отрасли Ленинградской области ─ гиды, экскурсоводы, коллективные средства размещения, региональные информационно-туристские центры, туристские отраслевые ассоциации, осуществляющие свою деятельность на территории 47 региона.

Заявки на конкурс принимаются до 10 ноября по ссылке.

Конкурс проводится в 10 номинациях: «Лучший проект по экологическому туризму», «Лучший проект по сельскому туризму», «Лучший проект по научному туризму», «Лучший проект по авто и мототуризму», «Лучший проект по патриотическому туризму», «Лучший проект по продвижению туристического потенциала», «Лучший проект по развитию внутреннего туризма», «Лучшая публикация», «Лучший видеоролик» и «Лучший экскурсовод».

С подробной информацией о конкурсе можно познакомиться на сайте информационно-туристского центра Ленинградской области itc.lenobl.ru. Объявление результатов и награждение победителей состоится 30 ноября.

Справка

Конкурс «Лучшие в туризме Ленинградской области» организован комитетом по культуре и туризму Ленинградской области совместно с региональным Информационно-туристским центром. Цель мероприятия ─ выявить лидеров туристской отрасли, способствующих повышению качества обслуживания и продвижения Ленинградской области, как комфортной и привлекательной туристской дестинации.