ента новостей

15:34
«Звезда» Дмитрия Комбарова неожиданно крупно выиграла, забив 4 гола в ворота клуба «Торпедо-Владимир»
14:56
В Петербурге наградили меценатов, поддерживающих бойцов СВО и жителей новых регионов
14:49
Конкурс туристской индустрии «Лучшие в туризме Ленинградской области»
11:56
На путепроводе над КАД в районе Челябинской улицы введут реверсивное движение
11:52
В центре Петербурга задержали карманника - "гастролера"
11:46
В Петербурге задержали мужчину за драку со стрельбой в продуктовом магазине
11:41
В Петербурге задержали размахивавшего пистолетом в дорожном конфликте
10:05
Новая сцена Александринского театра запускает цикл лекций «Что стало с музыкой в ХХ веке»
10:00
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вверх по реке барже-буксирного состава
09:54
В Ленобласти застрелили рыбака из Мурино
09:21
В Приморском районе хирург Военно-медицинской академии перевел мошенникам 13,5 миллионов рублей
02:24
«Ленинградка» в четырёх партиях обыграла «Локомотив» и стала обладателем Кубка Губернатора Калининградской области
22:29
«Ленинградец» сыграл вничью с КАМАЗом в Набережных Челнах, а «Волгарь» Даниила Одоевского – на дне турнирной таблицы ФНЛ
20:13
Ничья ЦСКА и «Зенита» в 7-м туре чемпионата РПЛ омрачена массовой дракой на поле: ждём дисквалификаций?
16:56
В Петербурге у Храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте прошла акция памяти, посвящённая годовщине трагических событий в Беслане.
02:33
«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:0 в 7-м туре чемпионата России, голы забили Кордоба и Сперцян
01:41
Волейбольная «Ленинградка» в Калининграде только на тай-брейке обыграла «Тулицу», результативностью блеснули Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова
21:03
СКА начал чемпионат КХЛ – 2023/2023 с победы над московским «Динамо», при этом Алекс Гальченюк сделал результативную передачу
13:44
В Приморском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
13:42
В Петербурге задержали подозреваемого в краже отечественного автомобиля
13:38
В Петербурге задержан иностранец, подозреваемый в разбое
13:21
В Петербурге пожилая женщина инвестировала в мошенников 6,7 млн рублей
13:16
В Петербурге в ходе конфликта ударил оппоненте утюгом
03:49
Волейбольная «Ленинградка» начала поход за «Кубком Столетия» с победы над «Протоном» в трёх партиях
03:29
US Open – 2023: Даниил Медведев и Андрей Рублёв прошли дальше, Аслан Карацев вылетел с Открытого чемпионата США
22:43
Кагарлицкий, Яшкин, Радулов и Шипачёв забили в составе «Ак Барса» в победном для команды Билялетдинова матче с ЦСКА за «Кубок Открытия» нового сезона КХЛ
22:14
В Янино иномарка сбила людей на остановке
19:14
Информация, опубликованная в ряде СМИ, о запрете установки видеорегистраторов на лобовые стекла автомобилей не соответствует действительности
16:10
В Ленобласти большегруз насмерть сбил мужчину на электросамокате
15:19
Прогулка по Петербургу на языке Игры Престолов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Конкурс туристской индустрии «Лучшие в туризме Ленинградской области»

Конкурс туристской индустрии «Лучшие в туризме Ленинградской области»

0
23
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Кто лучший в туризме – в Ленобласти стартовал конкурс профессионалов

Гиды, сотрудники гостиниц и баз отдыха, создатели маршрутов и организаторы фестивалей могут принять участие в профессиональном конкурсе туристской индустрии «Лучшие в туризме Ленинградской области».

К участию в конкурсе приглашаются представители туристской отрасли Ленинградской области ─ гиды, экскурсоводы, коллективные средства размещения, региональные информационно-туристские центры, туристские отраслевые ассоциации, осуществляющие свою деятельность на территории 47 региона.

Заявки на конкурс принимаются до 10 ноября по ссылке
Конкурс проводится в 10 номинациях: «Лучший проект по экологическому туризму», «Лучший проект по сельскому туризму», «Лучший проект по научному туризму», «Лучший проект по авто и мототуризму», «Лучший проект по патриотическому туризму», «Лучший проект по продвижению туристического потенциала», «Лучший проект по развитию внутреннего туризма», «Лучшая публикация», «Лучший видеоролик» и «Лучший экскурсовод». 

С подробной информацией о конкурсе можно познакомиться на сайте информационно-туристского центра Ленинградской области itc.lenobl.ru. Объявление  результатов и награждение победителей состоится 30 ноября.

Справка

Конкурс «Лучшие в туризме Ленинградской области» организован комитетом по культуре и туризму Ленинградской области совместно с региональным Информационно-туристским центром. Цель мероприятия ─ выявить лидеров туристской отрасли, способствующих повышению качества обслуживания и продвижения Ленинградской области, как комфортной и привлекательной туристской дестинации.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-12-2022, 13:52
В Ленобласти наградили победителей конкурса «Лучшие в туризме-2022»
11-09-2020, 19:36
Очный этап конкурса «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга»
28-12-2012, 07:14
За лучший проект памятника в Старой Ладоге назначена премия
21-04-2023, 15:23
Разработки Корабелки победили в двух номинациях конкурса «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года»
24-11-2021, 16:02
Коттеджный комплекс HONKANOVA признан победителем Национальной премии «Поселок года–2021»
10-02-2023, 09:19
Любой двор Петербурга может стать «Лучшим зимним двором России»

Происшествия на дорогах

0
168
2-09-2023, 13:44
В Приморском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
0
209
1-09-2023, 22:14
В Янино иномарка сбила людей на остановке
0
207
1-09-2023, 16:10
В Ленобласти большегруз насмерть сбил мужчину на электросамокате
0
189
1-09-2023, 12:57
В Приморском районе в ДТП пострадали пассажиры такси, 73-летняя пенсионерка и ее 8-летний внук
Наверх