В Ленобласти наградили победителей конкурса «Лучшие в туризме-2022»

В Ленинградской области определены победители регионального конкурса «Лучшие в туризме-2022».

«Туризм в Ленинградской области — одна из перспективных отраслей экономики. Благодаря слаженной работе организаций туристической сферы поток туристов в наш регион неуклонно растет: с 2012 года он увеличился в 2,5 раза и в прошлом году составил 5,7 млн туристов и экскурсантов. Завершая год, мы традиционно награждаем тех, кто принимал и размещал туристов, делал их отдых интересным и запоминающимся», — отметил председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.

Награды получили самые интересные туристические маршруты и проекты, наиболее комфортные гостиницы, лучшие туристские события и публикации о туристских возможностях Ленинградской области.

Гран-при конкурса в номинации «Туристское открытие 2022 года» в этом году получил Палеопарк «Путилово». Лучшим проектом по развитию туризма» стала региональная инициатива по созданию экологических троп на особо охраняемых природных территориях «Тропа 47». Тематический парк «Наша Арктика» в Выборгском районе, посвященный исследованию арктических регионов и судьбе полярников, победил в номинации «Лучший проект по детскому туризму».

Лучше всех, по мнению жюри конкурса, о туристских возможностях Ленинградской области рассказали журналисты телеканала «ЛенТВ 24» в сюжете «Вуокса – перезагрузка».

С полным перечнем победителей и призеров конкурса можно ознакомиться здесь.