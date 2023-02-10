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Любой двор Петербурга может стать «Лучшим зимним двором России»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Любой двор Петербурга может стать «Лучшим зимним двором России», приняв участие во всероссийском конкурсе

Заявки до 28 февраля принимает «Единая Россия». Победителей определят и наградят до конца апреля.

Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России» стартовал 28 декабря по инициативе «Единой России». Партнерами партии по зимней акции выступили Минстрой России и Фонд развития территорий. В течение двух месяцев организаторы ведут приём заявок от жителей всех населенных пунктов страны, желающих доказать, что их двор – лучший этой зимой.

Любой желающий может рассказать о своём дворе – о его благоустройстве и проведении зимних мероприятий на дворовой территории.

Среди заявок, уже поступивших на всероссийский конкурс из Северной столицы, наибольшее число связано с зимними новогодними мероприятиями, проведенными во дворах силами самих жителей. Так, большие массовые гуляния устроили в канун Нового года активисты дворов на улице Николая Соколова, д.31 в Сестрорецке и улице Пионерской, д. 10 Б в поселке Солнечном.

Курортный и Колпинский районы пока лидируют по числу поданных из Санкт-Петербурга конкурсных заявок.

Напомним, «Лучший зимний двор России» будет определяться в трёх номинациях:

• лучшее зимнее мероприятие во дворе,

• лучшая зимняя дворовая инфраструктура,

• лучшее зимнее оформление двора.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку с приложением эссе и фотографий на страничке https://life-konkurs.er.ru . С 28 февраля по 15 марта 2023 года конкурсное жюри рассмотрит поступившие заявки и выберет победителей. Параллельно на сайте будет проходить народное голосование за лучшие дворы.

Главная цель конкурса – поиск и популяризация лучших практик благоустройства городской среды среди граждан и юридических лиц, а также самоорганизации жителей для создания комфорта в своих дворах.

Инициатива реализуется при поддержке партийных проектов «Школа грамотного потребителя» и «Городская среда».

Источник: Единая Россия
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