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Питерец.ру » Общество » Коттеджный комплекс HONKANOVA признан победителем Национальной премии «Поселок года–2021»

Коттеджный комплекс HONKANOVA признан победителем Национальной премии «Поселок года–2021»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Коттеджный комплекс HONKANOVA признан победителем Национальной премии «Поселок года–2021»

Победителем Национальной премии «Поселок года-2021» стал загородный комплекс HONKANOVA, построенный компанией HONKA в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга. HONKANOVA стал лидером в номинации «Лучший поселок класса Элит» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Вручение Национальной премии в области малоэтажного и коттеджного строительства «Поселок года–2021», состоялось в Москве 17 ноября 2021 года. Организатором события выступил авторитетный портал о загородной недвижимости Cottage.ru. В рамках церемонии были названы лучшие проекты на рынке загородной недвижимости Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов РФ. В конкурсе 2021 года участвовали более 150 коттеджных поселков.

Компания HONKA и ее коттеджные поселки не впервые добиваются победы в профессиональных конкурсах. Так, по итогам конкурса «Лидер строительного качества» в Санкт-Петербурге в 2018 году поселок HONKANOVA был признан «Лучшим объектом коттеджного строительства». Этот же поселок признан победителем в номинации «Лучший поселок класса Элит в Санкт-Петербурге» Национальной премии «Поселок года-2017». В 2016 году по итогам Международного инвестиционного форума по недвижимости PROEstate Awards HONKANOVA удостоился звания «Лучший проект в области загородного домостроения за 10 лет».

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