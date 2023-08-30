На Пороховском кладбище к могиле Пригожина открыли проход

Сегодня утром Пороховское кладбище, где накануне негласно похоронили главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, открыли для посетителей. Большинство с цветами устремились именно к могиле бизнесмена. Найти её не трудно.

На могиле можно заметить траурные венки "От друзей", "От бойцов и командиров и ЧВК", "Любимому руководителю от наставников". На одной из ленте фраза "Груз 200 мы вместе". Шевроны с этими словами популярны у бойцов ЧВК. У могилы находятся и люди в камуфляже, и в одежде с атрибутикой группы "Вагнер".

Вечером 29 августа пресс-служба Евгения Пригожина сообщила, что бизнесмена и руководителя ЧВК "Вагнер" похоронили на Пороховском кладбище. Прощание прошло в закрытом формате.