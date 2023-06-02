Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о важности лидеров мнений для сплочения граждан в обороне границ страны

Лидеры общественного мнения могут заставить российскую власть шевелиться. Так основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос редакции Telegram-канала NAGIBATOR, могут ли блогеры помочь в обороне приграничных территорий России.

Он отметил, что, несмотря на гибель людей в областях, граничащих с Украиной, власть не предпринимает никаких попыток это исправить. В этой ситуации активная поддержка лидеров мнений может заставить чиновников шевелиться. По мнению Пригожина, лучше всего для защиты приграничных областей подходят люди, которые там проживают.

«Единственное, с чем бы я поспорил, это подписчики телеграм-каналов, люди из разных регионов, разных областей и не всегда люди, которые могут держать оружие в руках», — приводит слова основателя ЧВК «Вагнер» пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Евгений Пригожин объяснил цель поездок по России. Глава «музыкантов» организовывает встречи с партнерскими организациями для планирования дальнейших совместных мероприятий.