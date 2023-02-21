«Настоящее предательство»: Сатановский заявил о преступной халатности в вопросе поставок боеприпасов ЧВК «Вагнер»

Препятствие поставкам боеприпасов подразделениям ЧВК «Вагнер» и другим российским формированиям со стороны некоторых военных функционеров является предательством и изменой Родине. Об этом заявил востоковед и экономист Евгений Сатановский в личном Telegram-канале.

Так эксперт отреагировал на недавние слова предпринимателя Евгения Пригожина. По словам бизнесмена, вопрос со снабжением «оркестра» остается без решения. Он отметил, что дефицит привел к увеличению потерь в живой силе. Ответственные работают в интересах врага и против целей СВО.

Сатановский подчеркнул, что в подобных вопросах не может быть какого-либо межведомственного соперничества или бюрократических сбоев. В рамках происходящих событий необходимо исключить халатность или привычное «отечественное разгильдяйство».

«Это самое настоящее предательство. Измена родине. И тут неважно, кто что хотел или не хотел сделать, имел или не имел в виду, либо старался, но не смог по объективным, субъективным или каким угодно другим причинам. Вышка за такие вещи положена по всем законам — божеским и человеческим, невзирая на ранг и статус виновных», — заявил он.

Эксперт назвал ситуацию со снабжением фронта кризисной. Он напомнил, что заявления Пригожина уже поддержали глава Крыма Сергей Аксенов и руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

«При этом информация, исходящая от Евгения Пригожина, создателя и лидера "музыкантов-вагнеровцев" о том, что они в ходе ведения тяжелейших боев под Артемовском (он же Бахмут) не получают необходимых им артиллерийских снарядов, запредельно тревожна. Его информацию дружно поддержали такие разные, но безусловно абсолютно искренние и максимально патриотично и по-боевому настроенные люди, целиком ориентированные на победу в СВО над киевской хунтой, как глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Крыма Сергей Аксенов. Оба - руководители, мягко говоря, не самых последних регионов России. Оба - люди дела, отвечающие за свои слова», — добавил он.

Сатановский отметил, что описанная Пригожиным, запредельно безобразная ситуация полностью соответствует действительности. Проблему с поставками снарядов на фронт необходимо решить.