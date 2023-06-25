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Питерец.ру » Общество » «Наказать МО за геноцид солдат» - бизнес-аналитик Юзвак напомнила о требованиях Пригожина

«Наказать МО за геноцид солдат» - бизнес-аналитик Юзвак напомнила о требованиях Пригожина

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Опубликовал: Андрей Якунин
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«Наказать МО за геноцид солдат» - бизнес-аналитик Юзвак напомнила о требованиях Пригожина

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, предпринявший Марш справедливости к Москве из Ростова-на-Дону, требовал призвать к ответу руководство Минобороны РФ, роковые ошибки которого привели к гибели многих русских солдат и осложнили ситуацию на фронте. При этом он гарантировал неприкосновенность президентской власти и работу госструктур – правительства, полиции, Росгвардии в прежнем режиме, хотя об этом забыли, так как инфополе быстро заполнили слова «мятеж» и «переворот». Аналитик и основатель исследовательской компании InComeIn Ирина Юзвак напомнила об этом в своем телеграм-канале.
«Сможете сходу вспомнить, какие требования были у Пригожина? Именно! Инфополе настолько было забито утверждением «государственный переворот», что уже и не сразу вспомнишь, что речь то шла о призыве к ответу руководства Минобороны РФ, которое Пригожин обвинял в «геноциде солдат» и «поражениях в СВО». При этом гарантировал, что «президентская власть, правительство, МВД, Росгвардия и другие структуры будут работать дальше», а «Вагнер» после наведения порядка вернется на фронт». То есть, внутренние разногласия, которые обострились (или которые обострили) в нужное время», — написала Юзвак.

Ранее об отсутствии конфронтации Пригожина с Кремлем высказался политолог Илья Гращенков. Он заметил, что отдельные представители «системы» сами начали делать громкие заявления с требованиями выбрать «сторону» и заговорили о противостоянии. Тогда как Пригожин, безусловно, «удовлетворял запрос на правду», но не покушался на верховную власть, а напротив, говорил о стремлении наказать «коррупционеров и изменников», обманывающих всех, включая президента.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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