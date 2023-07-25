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Питерец.ру » Общество » В Волховском районе отремонтируют дорогу к Пупышево от Мурманского шоссе

В Волховском районе отремонтируют дорогу к Пупышево от Мурманского шоссе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Подъезд к Пупышево от Мурманского шоссе в Волховском районе Ленобласти будет обновлен благодаря совместной программе Ленобласти и Санкт-Петербурга

Подъезд к Пупышево от Мурманского шоссе в Волховском районе Ленобласти будет обновлен благодаря совместной программе Ленобласти и Санкт-Петербурга по ремонту дорог, ведущих к городским садоводческим массивам.

Работы стартуют в этом году, протяженность ремонта — чуть более четырех километров. Здесь будет замен асфальт, укреплены обочины и поставлены новые знаки. Садоводческий массив «Пупышево», расположенный рядом с одноименной деревней, является одним из наиболее крупных в Ленинградской области и был основан во второй половине прошлого века.

«Это уже седьмая дорога, которую область ремонтирует в рамках этой программы. Главный эффект — комфорт жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга, которые смогут быстро доезжать до своих участков, многие из которых там живут круглый год», — добавил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

На двух региональных дорогах — подъезде к Захожью в Тосненском районе и от Чащи в сторону Кремено в Гатчинском — ремонт уже завершается. Здесь уложен новый асфальт, дорожники укрепляют обочины. На участке трассы Ящера — Кузнецово в Лужском районе заканчивается очистка полосы отвода.

Для проведения ремонта трех «дачных» муниципальных дорог во Всеволожском, Гатчинском и Кировском районах сейчас местные администрации определяют исполнителей. Речь идет про дорогу Выборгское шоссе — Пасторское озеро во Всеволожском районе, въезд в массив «Красницы» в Гатчинском районе и участок подъезда к деревне Славянка в Кировском районе.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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