В Петербурге экипажи катеров Росгвардии получили новую форму одежды

В Санкт-Петербурге экипажи катеров Росгвардии, которые будут обеспечивать общественную безопасность в ходе предстоящих этим летом международных и всероссийских мероприятий, получили новую форму одежды - поло из пике.

Строевой смотр формы одежды, а также готовности экипажей катеров к несению службы в ходе мероприятий проверил командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев.

Новый предмет одежды, имеющий короткую застёжку со стояче-отложным воротником и короткими рукавами, снабжён креплениями для погон и знаками различия Росгвардии. Форма имеет соответствующую темно-синюю расцветку. Поло позволит комфортно нести службу в жаркую погоду, а также в сравнении со старой униформой повысит безопасность при нахождении на воде.

Новую форму получили военнослужащие специального моторизованного полка и сотрудники ОМОН (на транспорте) «Балтика».