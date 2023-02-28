Раненый в Петербурге сотрудник ОМОН «Бастион» Росгвардии идёт на поправку

Находящийся на излечении после ранения сотрудник ОМОН переведен из реанимации в палату, он в стабильном состоянии и идет на поправку. Сегодня раненого посетил командующий Северо-Западного округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев и начальник Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Андрей Тарасов.

Командующий округом подчеркнул, что росгвардеец проявил мужество и самопожертвование, предотвратив совершение преступления, в результате которого пострадали бы множество людей. Также генерал-майор Алексей Воробьев поблагодарил врачей за высокий профессионализм при оказании помощи раненому бойцу ОМОН Росгвардии.