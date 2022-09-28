Командующий Северо-Западным округом Росгвардии встретился с губернатором Санкт-Петербурга

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия города и подразделений Росгвардии в решении задач по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Санкт-Петербурге.

«Отношения между Правительством Санкт-Петербурга и командованием Росгвардии строятся на основе конструктивного взаимодействия. Росгвардейцы обеспечивают безопасность при проведении в нашем городе крупных международных мероприятий, форумов, городских праздников, футбольных матчей. Накопленный нами опыт позволяет решать любые, самые трудные задачи», - отметил губернатор Александр Беглов.