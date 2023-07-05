ента новостей

14:18
На федеральной трассе «Кола» перекроют одну полосу в направлении Мурманска
11:22
В Петербурге задержан подозреваемый в обмане пожилой женщины
09:39
Благотворительный фестиваль «Путь домой»
09:18
В Кронштадте единороссы проинспектировали ход капитального ремонта 425-й школы
18:48
За 8 туров Высшей лиги в Новокузнецке петербуржцы Алексей Гоганов и Сергей Лобанов набрали по 5 очков, а Савва Ветохин сыграл партию-марафон в 104 хода
17:42
Подушки, одеяла, продукты и средства гигиены: приехавшим в Петербург белгородцам помогают обустроить быт
17:02
«Красота Сибири» в Мариинском дворце
16:49
Петербургские шахматистки Евгения Овод, Татьяна Гетьман и Марина Кузнецова набрали по 4,5 очка за 8 туров Высшей лиги, отставание от лидирующей Гольцевой – 2 очка
15:46
Музейно-исторический парк «Остров фортов» примет «Кронштадтский бал»
15:20
Арт-объект «Шерстяной Петербург» покажут в музейно-выставочном центре «Россия – моя история»
15:09
В Ленобласти «КАМАЗ» с лопнувшим колесом вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой
14:46
Разводки Ладожского и Лодейнопольского мостов на федеральной трассе Р-21 «Кола» перенесли по погодным условиям
11:25
В Ленобласти задержан подозреваемый в поджоге автомобиля
10:53
В Сосновом Бору задержан подозреваемый в избиении
10:48
В Приморском районе задержан мужчина ударивший ножом прохожего
10:33
В Калининском районе пенсионер перевел мошенникам 3,4 млн рублей
23:07
Дракслер – в «Зените»! То есть, Дракслар, а центровой Ройс Хэмм покинул петербургский клуб
21:48
На автодороге Санкт-Петербург — Ручьи пьяный автодебошир был задержан росгвардейцами
19:21
В 7-м туре шахматной Высшей лиги в Новокузнецке победы одержали Анастасия Боднарук, Татьяна Гетьман и Евгения Овод, а Анна Шухман выиграла у рейтингового лидера
16:35
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов после ничьей в 7-м туре на пол-очка отстаёт от тройки лидеров Высшей лиги, а Сергей Лобанов отыгрался на Лее Гарифуллиной
11:51
Мост через реку Свирь разведут для прохода вверх по реке теплохода «Меритус» и яхты «Спрей»
11:44
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вверх по реке барже-буксирного состава
11:41
В Приморском районе задержан иностранец, подозреваемый в изнасиловании
11:37
В центре Петербурга задержан подозреваемый в грабеже
11:33
В Ленобласти на 4-летнего мальчика упала металлическая дверь
11:28
В Киришах мужчина ударил ножом собственного брата
11:26
В Петербурге задержали подозреваемого в налете на ломбард
11:22
В Петербурге 17-летняя девушка госпитализирована с отравлением антипсихотическими и нейролептическими препаратами
22:00
Вендел становится новым Юри Алберто? Бразилец не хочет возвращаться в «Зенит»?
18:34
Володар Мурзин, Павел Понкратов и Артём Тимофеев лидируют после 6-го тура шахматной Высшей лиги, а в петербургском дерби Гоганов обыграл Лобанова
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На федеральной трассе «Кола» перекроют одну полосу в направлении Мурманска

На федеральной трассе «Кола» перекроют одну полосу в направлении Мурманска

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе «Кола» перекроют одну полосу в направлении Мурманска

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, в Кировском районе Ленинградской области будет ограничена пропускная способность.

 

​«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 14 по 31 июля будет попеременно перекрываться одна полоса движения в направлении Мурманска. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч. Движение в направлении Санкт-Петербурга будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​На данном участке дороги всего четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной трассы Р-21 «Кола» с 40 по 52километр, между городом Кировск и посёлкомПриладожский» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ​ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-06-2021, 11:10
На трассе «Кола» ограничат пропускную способность
16-06-2023, 15:05
На трассе Р-21 «Кола» ограничат пропускную способность в направлении Мурманска
17-10-2022, 16:55
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти ограничат пропускную способность в направлении Мурманска
22-03-2021, 17:20
На трассе «Кола» перекроют одну полосу движения в направлении Санкт-Петербурга
24-01-2022, 22:15
На трассе «Кола» в Ленобласти ограничат пропускную способность
31-01-2022, 08:55
На «Кола» ограничат пропускную способность

Происшествия на дорогах

0
131
Вчера, 15:09
В Ленобласти «КАМАЗ» с лопнувшим колесом вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой
0
203
1-07-2023, 11:48
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Прострадала пассажирка и её полугодовалый сын
0
227
1-07-2023, 11:44
В Приозерске пьяный подросток на питбайке сбил 8-летнюю девочку
0
195
1-07-2023, 11:40
В Ленобласти иномарка улетела в кювет. Пострадала 5-летняя пассажирка
Наверх