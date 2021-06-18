На трассе «Кола» ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, на участке с 12 по 23 километр (Всеволожский район Ленинградской области) будет ограничена пропускная способность.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 19 июня по 2 июля будет перекрыта одна полоса движения в направлении Мурманска, а в период с 5 по 18 июля будет перекрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На данном участке дороги всего четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении с установленным по оси дороги барьерным ограждением. Устранять колейность будут на всех четырёх полосах.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Дополнительно в период с 2 по 23 июля будут устранять колейность на переходно-скоростных полосах примыканий основного хода автомобильной дороги в обоих направлениях» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.