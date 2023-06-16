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Питерец.ру » Общество » На трассе Р-21 «Кола» ограничат пропускную способность в направлении Мурманска

На трассе Р-21 «Кола» ограничат пропускную способность в направлении Мурманска

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области ограничат пропускную способность в направлении Мурманска

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в период с 01:00 до 4:00 18 июня 2023 года на путепроводе расположенном на 19 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) во Всеволожском районе Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по восстановлению деформационного шва, на путепроводе через железную дорогу Заневский Пост - Мга будет перекрыта одна полоса движения в направлении Мурманска. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Во избежание дорожных заторов работы с перекрытием полосы движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения.

«На данном участке дороги всего четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении. На период производства работ останутся свободными для движения две полосы в направлении Санкт-Петербурга и только одна в направлении Мурманска» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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